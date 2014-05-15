Одеська міліція спростовує інформацію про сотні трупів і зниклих безвісти під час заворушень 2 травня

Головне управління МВС в Одеській області спростовує інформацію про сотні трупів і зниклих безвісти під час масових заворушень, що мали місце в Одесі 2 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник управління Іван Катеринчук.

«Сотні трупів, сотні зниклих безвісти... Немає цього! «Інформації» багато гуляє в соціальних мережах. На день ми перевіряємо 200-250 таких «інформацій». Мої підлеглі сидять на соціальних мережах і мониторять всю інформацію, яка є. В процесі перевірки з`ясовується, що 99,99% інформації, даруйте, фейк... Не підтверджується!», - сказав Катеринчук.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле і підпалили намети в таборі проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, де перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті сутичок і масових заворушень 2 травня в Одесі становить 48 чоловік, постраждалих - майже 250.

У СБУ повідомили, що сутички і заворушення в Одесі за участі представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров`я диверсійними групами з РФ.