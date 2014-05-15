Генпрокуратура відкидає звинувачення у недостатній реакції на факти сепаратизму

Заяви окремих депутатів про недостатню реакцію Генеральної прокуратури України на факти сепаратизму є безпрецедентно неправдивими.

Про це заявив прес-секретар Генпрокуратури Василь Зоря, повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.

«Із наближенням до президентських виборів інформаційна війна в Україні набирає некерованих обертів і набуває відверто антидержавного забарвлення», - сказав він, коментуючи висловлювання окремих політиків щодо недостатньої реакції силових відомств у боротьбі з сепаратизмом на сході та півдні України.

За словами речника ГПУ, безвідповідальні та неаргументовані заяви на адресу Генеральної прокуратури не мають під собою жодних підстав, оскільки саме боротьба з сепаратизмом була і залишається найважливішим пріоритетом у порядку денному органів прокуратури.

Як зазначив представник Генпрокуратури, поява в мережі Інтернет дезінформації, системно та дослівно поданої на кількох веб-сайтах, близьких до представників колишнього режиму, лише засвідчує спланованість і замовний характер такої акції, а також несе за собою незворотну відповідальність.

За словами Зорі, на сьогодні правоохоронними органами розслідується 454 кримінальних провадження про злочини за фактами закликів до порушення територіальної цілісності України, повалення конституційного ладу, скоєння диверсії, терористичних актів, масових заворушень, захоплення і блокування державних установ та інших пов’язаних з ними злочинів (у тому числі 67 – органами прокуратури, 298 – внутрішніх справ, 89 – Служби безпеки України).

Найбільш складна ситуація склалася в Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях. Окремі факти зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській областях. Наслідком цього є спричинення значній кількості людей тілесних ушкоджень, їх загибель (за час протистоянь загинули 49 осіб у Донецькій області та 48 – в Одеській), порушення та припинення нормальної роботи державних установ, що, у свою чергу, призвело до посилення суспільної напруги у державі, зневіри громадян у спроможність правоохоронних органів захистити їх від злочинних проявів, заявив речник ГПУ.

За його словами, це стало можливим не в останню чергу через невиконання або неналежне виконання обов’язків з охорони громадського порядку працівниками органів внутрішніх справ у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській областях (розслідується більше 10 проваджень).

На причетність до скоєння злочинів перевіряються народні депутати України та депутати місцевих рад, посадові особи обласних державних адміністрацій, самопроголошені народні губернатори та президенти незаконно утворених територіальних одиниць, лідери громадських організацій, військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, зазначив Зоря.

Викрито 369 осіб, винних у скоєнні зазначених злочинів, яким оголошено про підозру. Стосовно 112 осіб судами обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у тому числі стосовно чотирьох громадян Російської Федерації. Щодо 138 осіб обрано інші запобіжні заходи.

За результатами розслідування надіслано до суду сім кримінальних проваджень за фактами хуліганства та незаконного поводження з Державним прапором України, державної зради і втягнення у вчинення терористичного акту. Двох осіб вироками суду визнано винними, і призначено покарання.

Крім того, органами прокуратури до суду оскаржено 55 антиконституційних рішень органів місцевого самоврядування, чотири з яких вже скасовано, дію решти рішень зупинено, підкреслив речник Генпрокуратури.