McDonald's переходить на скорочене меню через російські атаки

Перевірити доступність страв у конкретному ресторані можна в застосунку.

Мережа ресторанів McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах, повідомила компанія у соціальних мережах.

Причиною стало пошкодження складу логістичного партнера мережі після нещодавньої дронової атаки.

Зазначається, що перевірити доступність страв у конкретному ресторані можна в застосунках McDonald's та партнерів із доставки або ж безпосередньо в ресторані.

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Російські атаки по складах – останні новини

25 вересня РФ вдарила в Україні по складу, що використовується американською корпорацією McDonald's. Тоді пресслужба повідомила, що ресторани працюють у звичному режимі, водночас компанія проводить оцінку можливого впливу атаки на операційні процеси.

Внаслідок удару російських окупантів 5 вересня було повністю знищено охолоджувальний склад та адміністративно-побутові приміщення виробника морозива "Рудь" у Житомирі.

26 вересня російські окупанти вдруге за чотири дні завдали удару по заводу фармацевтичної компанії "Дарниця". Тоді ніхто зі співробітників компанії не постраждав.

Крім того, на початку вересня внаслідок атаки російських окупантів на території заводу Coca-Cola під Києвом були пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.

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