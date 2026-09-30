В Польщі зафіксована рекордна інфляція через паливну кризу

Аналітики прогнозують, що здорожчання життя в Польщі триватиме протягом кількох кварталів.

Рівень інфляції в Польщі зріс до найвищого рівня з середини 2025 року через стрибок цін на паливо, спричинений війною США на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Так, у вересні споживчі ціни в країні зросли, попередньо, на 4% порівняно з минулим роком. У серпні цей показник становив 3,4%. Польща є імпортером енергоносіїв, тож інфляція в країні прискорюється через черговий виток ескалації між США та Іраном. Останнє вже призвело до зростання ціни на нафту цього місяця приблизно на 12 доларів за барель.

Уряд Дональда Туска вже скасував обмеження цін на паливо. Водночас його спроби ввести податок на надприбутки в енергетичній галузі та використати отримані кошти для надання певної допомоги водіям були зірвані президентом Каролем Навроцьким, пов’язаним з опозицією.

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Загальна інфляція в Польщі перевищує діапазон толерантності центрального банку (2,5% плюс-мінус один процентний пункт). Це посилює тиск на місцевий Нацбанк щодо жорсткості монетарної політики і підкріплює аргументи на користь підвищення облікової ставки.

"За відсутності обмеження цін на пальне або зниження цін на енергоносії загальна та базова інфляція мають продовжувати прискорюватися в найближчі місяці й залишатися поза цільовим діапазоном протягом кількох кварталів", – попереджають аналітики лондонської JB Drax Honore.

Голова центробанку Адам Глапінський прогнозує, що процентні ставки залишаться незмінними на рівні 3,75% цього року і, можливо, аж до середини наступного року.

Водночас не виключено, що обговорення підвищення ставок розпочнеться вже наступного місяця. Рішення щодо облікової ставки можуть прийняти в листопаді, якщо прогнози центробанку покажуть, що інфляція тривалий час залишатиметься вище 4%.

Українці в Польщі – останні новини

В Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що громадяни України підсилили економіку країни. Внесок українців у зростання польської економіки оцінюють у 2,7% ВВП.

Водночас українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування. Причому проблеми людина іноді може помітити лише через кілька місяців.

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