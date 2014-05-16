На Львівщині під час виборів охорону порядку забезпечуватимуть майже 4 тис. міліціонерів

На Львівщині під час дострокових виборів Президента України 25 травня охоронятимуть громадський порядок майже 4 тис. міліціонерів.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, на Львівщині буде діяти 12 територіальних виборчих округів на яких буде знаходитися 2151 виборча дільниця. З моменту отримання виборчими дільницями бюлетенів та до передачі їх виборчим окружним комісіям правоохоронці охоронятимуть приміщення дільничних виборчих комісій та приміщення для голосування з метою недопущення порушення громадського порядку та провокацій.

«З моменту отримання виборчими дільницями бюлетенів та до передачі їх виборчим окружним комісіям правоохоронці охоронятимуть приміщення дільничних виборчих комісій з метою недопущення їх блокування чи захоплення. Основне завдання правоохоронців – забезпечити безпеку громадян, їхні права, свободи і законні інтереси, запобігати правопорушенням та їх припинення. На кожній дільниці, де проводитиметься голосування, цілодобову охорону забезпечуватимуть працівники міліції», - зазначив заступник начальника Головного управління МВС України у Львівській області Сергій Маруняк.

Він наголосив, що жодного втручання у сам виборчий процес з боку правоохоронців бути не може. Також співробітники органів внутрішніх справ будуть забезпечувати охорону під час транспортування бюлетенів на виборчі дільниці і на територіальні виборчі комісії. На допомогу працівникам міліції будуть залучатися учасники громадських організацій.

«З усіма працівниками проводяться заняття по вивченню законодавства України щодо виборів. Також, моделюються ситуації, що можуть виникати під час проведення виборчого процесу та відпрацьовується алгоритм дій щодо їх вирішення. Ми докладемо максимум зусиль, щоб не допустити будь-яких позаштатних подій на виборчих дільницях. Якщо ж вони все-таки будуть виникати - будемо оперативно реагувати», - додав Сергій Маруняк.