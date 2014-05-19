Ліквідувати корупцію на митниці за два місяці неможливо - очільник митниці

Міністерство доходів і зборів вважає, що за два місяці неможливо повністю ліквідувати корупцію на регіональних митницях, оскільки для цього необхідно підвищити заробітну плату співробітникам, а також провести кадрові зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра доходів і зборів, який опікується питаннями митниці, Віталій Науменко.

”Я дуже серйозно відстежую це питання. Скажу таке: безумовно, зупинити за два місяці хабарі просто неможливо. Все це упирається в людей. Тільки шляхом заміни особового складу можна викоренити корупцію. Також необхідно створити умови нормальної оплати праці. Крім того, побудова прозорого механізму митного контролю”, - сказав Науменко після зустрічі керівників Міндоходів з представниками бізнесу.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання журналіста, він відзначив, що оптимальною заробітною платою для митника була б 1 тис. дол. на місяць.

”За сьогоднішніх умов це мало б бути близько 1 тис. дол. за прикладом Польщі”, - сказав Науменко.

Втім, за його словами, такий розмір заробітної плати усередині міністерства наразі не обговорювався.

«Це поки ще ідея. Ми очікуємо на реорганізацію міністерства», - сказав Науменко.

За його даними, найменший рівень корупції на сьогодні спостерігається на Львівській митниці у зв`язку з активною діяльністю громадських організацій.

“У Львові практично немає (корупції — УНІАН). Там є група “Стоп-хабар”, яка в принципі дуже серйозно відстежує. ... У Львові мінімальна кількість корупції. А решта - це кордон”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра доходів і зборів, що курирує службу боротьби з корупцією і контрабандою, Михайло Ноняк заявив, що співробітники регіональних митниць України все ще беруть хабарі. У свою чергу, заступник міністра доходів і зборів, що курирує службу фінансових розслідувань, Володимир Хоменко зазначив, що корупція присутня на Одеській і Ужгородській митниці Міндоходів.