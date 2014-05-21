СБУ затримала начальника Держземагентства Черкаської області за вимагання 80 тис. доларів

У Черкасах 20 травня працівники СБУ затримали під час отримання хабара в.о. начальника Головного управління Держземагентства в Черкаській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ, чиновник вимагав 80 тис. доларів від фермера за видачу документів на довгострокову оренду земель сільськогосподарського призначення. Посадовець призначив фермеру зустріч в одному із кафе Черкас. Зловмисника було затримано під час передачі 57 тис. доларів.