Музей у Балаклаві отримає друге життя

В Києві оголосили інвестиційний конкурс на реконструкцію і будівництво нових об’єктів військово-морського музейного комплексу. Музей "Балаклава" розташований в західному гірському схилі Балаклавської бухти.

Ще в 1953 році за 322 мільйони радянських рублів на цьому місці створили секретний завод, де ремонтували підводні човни і арсенал ядерної зброї. Після розпаду Радянського союзу приміщення занепали - тут ночували безпритульні і постійно відбувались кримінальні посиденьки.

У 2003 році із приміщень зробили музей, площею більше 11 тисяч квадратних метрів. Колишню секретну підземну споруду відновили і наповнили музейними експозиціями. Тут розмістили історичні матеріали, фотографії, елементи корабельного обладнання та озброєння, морську техніку, флотські однострої і багато інших предметів, що розкривають військово-морську діяльність на Чорному морі. Туристичний маршрут музею - чотири величезні зали.

Наразі музей потребує ремонту. Робочий проект реконструкції вже створили. Наразі шукають лише інвестора, який погодиться підтримати єдиний на теренах СНД підводний музей періоду “холодної війни”.

Конкурс запланували провести 24 березня у Києві. Інвестор протягом двох років повинен буде провести реконструкцію музею. А от найбільше роботи буде входу у музей - тут планують збудувати нову багатоповерхову будівлю - для адміністрації музею. У ній також розмістять нові виставкові і конференц зали. Згодом частину території об`єкту фінансування передадуть у власність інвестора.

Канал "24"