Візит ”Сан Хасінто” свідчить про плідну співпрацію США та України

Командувач українських ВМС віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ розцінює візит до Севастополя крейсера Військово-Морських Сил США “Сан Хасінто” як свідчення плідної співпраці двох країн та флотів

"Ми поглиблюємо наші стосунки і продовжуємо підготовку до щорічних двосторонніх військово-морських навчань серії "Сі Бриз", - заявив І.ТЕНЮХ під час протокольної зустрічі з командиром походу американського корабля командиром 67-ї тактичної групи ВМС США комодором Чіпом ВОЛТЕРОМ та командиром крейсера капітаном 1-го рангу Метью ШАРПОМ. Як додав командувач, "чимало офіцерів українського військового флоту навчаються у військових коледжах США і показують досить високі результати".

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, сторони обговорили питання проведення спільних тренувань під час перебування американського корабля у водах України. Зокрема, українські вертолітники матимуть змогу потренуватися у здійсненні посадки на борт американського крейсера, а екіпажі кораблів обох флотів – відпрацювати спільні дії в морі. На думку І.ТЕНЮХА, „це стане їм в нагоді, коли у Середземному морі українські та американські військові моряки спільно відпрацьовуватимуть завдання антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля”.

Командир “Сан Хасінто” капітан 1-го рангу Метью ШАРП, у свою чергу, висловив командувачу ВМС України вдячність за забезпечення заходу корабля до порту Севастополь та запевнив, що брифінги і показові тренування, які заплановані на борту крейсера для українських офіцерів, будуть проведені на високому професійному рівні. За словами командира походу комодора Чіпа ВОЛТЕРА, тренування американських та українських моряків, набуття досвіду українськими вертолітниками, екіпажами кораблів, доглядовими командами є суттєвим підґрунтям для успішної роботи в майбутньому.

Сьогодні ж американські моряки здійснили протокольний візит і у Севастопольську міську державну адміністрацію. Виконуючий обв’язки голови міськадміністрації Володимир КАЗАРІН, відкриваючи зустріч, підкреслив, що „стало нормальною практикою, коли кораблі ВМС України і ЧФ РФ заходять в порти іноземних держав, і точно так Севастополь завжди є відкритим для візитів кораблів всього світу”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до порту Севастополь з дружнім візитом прибув крейсер ВМС США “Сан Хасінто”. Відповідно до програми перебування американського корабля, для військовослужбовців українського флоту офіцери “Сан Хасінто” проведуть на його борту показове заняття і тренування дій корабельних оглядових команд з огляду підозрілого судна, а також брифінги щодо організації та порядку дій корабельних оглядових команд, організації боротьби за живучість під час аварійної посадки вертольота на борт корабля або на воду.

Крім того, у Севастопольському військово-морському інституті ім. П.С. Нахімова відбудуться спортивні змагання між командами американського крейсера та вищого військового навчального закладу.

Як планується, з відбуттям крейсера ВМС США “Сан Хасінто” з порту Севастополь в морі буде проведено його спільне маневрування з одним з кораблів українського флоту із залученням корабельних оглядових команд та вертольоту Ка-27.

Під час швартування корабля кілька десятків активістів проросійських організацій провели акцію протесту.