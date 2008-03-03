Президент доручив регіонам провести Весняну толоку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про проведення в Україні з 5 березня до 20 квітня 2008 року Весняної толоки з озеленення та благоустрою.

Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента.

В рамках проведення толоки Президент доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити: організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення населених пунктів, зокрема створення в установленому порядку у кожному населеному пункті нових зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і кущів; впорядкування, в тому числі приведення до належного естетичного та санітарного стану, прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об`єктів масового перебування та відпочинку населення, а також створення нових дитячих та спортивних майданчиків; проведення у загальноосвітніх навчальних закладах акції «Посади дерево і збережи його». До участі у зазначених заходах доручено залучити волонтерів, громадськість, насамперед учнівську та студентську молодь з відзначенням найбільш активних учасників Весняної толоки з їх числа.

Головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доручено до 1 травня 2008 року поінформувати про результати виконання цього указу.

В свою чергу Державний комітет телебачення та радіомовлення України повинен забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення толоки.