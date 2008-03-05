Москаль розповів, кого слід притягти до відповідальності разом з Ароновим

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО «покриває бандитів у кримському парламенті» і має бути притягнений до відповідальності.

Про це Г.МОСКАЛЬ заявив кореспонденту УНІАН.

Г.МОСКАЛЬ нагадав, що депутат парламенту автономії Рувім АРОНОВ заарештований за статтею 257 Кримінального кодексу України – бандитизм.

«Пан ГРИЦЕНКО говорив, що в кримському парламенті бандитів немає, а МОСКАЛЬ усе вигадує. У той же час сьогодні депутат кримського парламенту пан АРОНОВ заарештований за статтею 257 Кримінального кодексу України – бандитизм. Як один з організаторів банди. Тоді в мене закономірне запитання, і я звертатимуся до генерального прокурора, щоб як співучасника цієї банди притягли до відповідальності ГРИЦЕНКА, оскільки він увесь час покривав депутатів і кричав, що в кримському парламенті бандитів немає», - заявив перший заступник парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Г.МОСКАЛЬ зазначив, що керівник «має викривати в своїх лавах бандитів, а не покривати їх». «Я вважаю, що його теж мають притягти до відповідальності за співучасть у банді», - додав депутат.

«Я думаю: якщо не кримінальну, то моральну відповідальність він повинен понести, подавши у відставку», – додав народний депутат України пізніше в інтерв’ю сайту "Народна самооборона".

Джерело в правоохоронних органах, яке побажало бути неназваним, повідомило УНІАН, що сьогодні вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо Р.АРОНОВА.

Співрозмовник також повідомив, що стосовно Р.АРОНОВА є 2 великі справи.

Перша справа стосується організованого злочинного угруповання «Башмаки». «Коли в 2006 році ЛУЦЕНКО створив спецбригаду, вона працювала в Керчі, було піднято близько 50-ти вбивств (скоєних бандою «Башмаки» - УНІАН), викрадань людей, знайдений арсенал зброї тощо. У справі проходили більше двох десятків чоловік. Фігуранти справи вказували на роль АРОНОВА в банді. Треба було його допитати, дізнатися - хто він: свідок чи фігурант, утім АРОНОВ зник і був оголошений у розшук», - повідомило джерело.

Друга справа – це дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула літня жінка. «У 2002 році дорогою в аеропорт Сімферополь він (Р.АРОНОВ – УНІАН) збив жінку. Жінка загинула, він зник з місця ДТП, фальсифікував сліди, справу намагалися зам`яти», - сказало джерело, додавши, що потім справу порушили, і вона Р.АРОНОВУ «теж зарахується».

Як повідомляв УНІАН, днями в Києві був затриманий оголошений у розшук депутат Верховної Ради Криму Р.АРОНОВ. За даними відділу громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму, затримання депутата відбулося завдяки допомозі «пересічних громадян України», які «абсолютно безкорисливо відгукнулися на заклик міліції».

Нагадаємо, в 1990-х роках дві найбільш потужні організовані злочинні угруповання - ”Башмаки” і ”Сейлем” - вели між собою боротьбу за розподіл сфер кримінального впливу на півострові. Крім того, в Криму діяли ще ряд угруповань. З 90-х років у Криму залишилися нерозслідуваними понад 230-ти ”розстрільних справ”.

За даними МВС України, Р.АРОНОВ є одним з лідерів угруповання ”Башмаки”, на рахунку якого, зокрема, 50 убивств, викрадання людей і т.д. Усе це відбувалося впродовж 1991-2005 років.

У 2006 році Р.АРОНОВ і ряд інших членів ОЗУ ”Башмаки” були оголошені в розшук. Р.АРОНОВ переховувався від слідства в Ізраїлі. При цьому Р.АРОНОВ в коментарі одному з видань заперечував свою причетність до банди «Башмаки», він також заявляв, що знаходиться в Ізраїлі на лікуванні.