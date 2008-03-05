Україна є світовим лідером за вимиранням населення

Україна - перша у світі за темпами вимирання населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національної ради з питань охорони здоров`я населення при Президенті України, професор Микола ПОЛІЩУК сьогодні на круглому столі, організованому за сприяння Благодійного фонду “Розвиток України”

“За 14 років українців стало менше на 5 мільйонів. Це - дуже високий показник”, - сказав М.ПОЛІЩУК. За його словами, тривогу викликає те, що спостерігається надсмертність не дітей чи старих, а саме людей працездатного віку. ”За цими показниками Україна випереджає Європу у три-чотири рази. Найчастіше у нас помирають від куріння - щороку 100-110 тисяч (з них 10% пасивні курці), від алкоголізму – понад 40 тисяч щороку, та травматизму. Також, порівняно з цивілізованими країнами, тривалість здорового життя у нас на 15 років менша”, - зазначив М.ПОЛІЩУК. Основною причиною цього, на його думку, є бездуховність, низька освіченість та культура людей.

На запитання, у яких регіонах України найбільший відсоток смертей, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Елла ЛІБАНОВА повідомила, що “це - регіони, починаючи з Кіровоградської області - на Схід і на Південь. Я називаю цю зону - ”чорний пояс України”. Цьому сприяє структурна зайнятість на потужних промислових виробництвах. Важливим чинником є погана екологія, зокрема неякісна питна вода, і специфічний спосіб життя - саме у східних регіонах країни найбільший відсоток людей, хворих на алкоголізм”.

Е.ЛІБАНОВА зауважила, що основна причина глибинних процесів депопуляції висока смертність нашого населення - 65% новонароджених хлопчиків не доживають до 65 років. “Для відтворення нації потрібно, щоб жінка народила у середньому 2 дитини - тільки тоді покоління дітей замінить покоління батьків. Коли ж населення старішає - вичерпується структурний потенціал нації. Щоб ситуація змінилася на краще - на 10 українських жінок має народжуватися 23-24 дитини, а реально народжується 13. А українська жінка не хоче народжувати, вона вийшла за межі родини і прагне соціально реалізуватися”, - зазначила Е.ЛІБАНОВА.

Висловлюючи свою думку щодо проблеми небажання української жінки народжувати дітей, директор із зовнішніх зв`язків Благодійного фонду «Розвиток України» Власта ШОВКОВСЬКА, зауважила, що жінкам, які досягли певної соціальної стабільності і будують кар’єру, важко змиритися із втратою трьох років свого життя. “Більшість жінок не можуть дозволити собі мати понад дві дитини. Мати багато дітей в нашій країні можуть дозволити собі або багаті люди, або бідні”, - вважає В.ШОВКОВСЬКА.

Цю тезу підтримала й Е.ЛІБАНОВА: “Найбільше дітей – у бідних країнах та бідних сім’ї”. ”Це - загальна світова тенденція”, - акцентувала вона.

Е.ЛІБАНОВА наголосила, що одним з важливим чинників депопуляції української нації є міграція. “За кордоном працює 2 мільйони українців. І проблема не у тому, що люди їдуть працювати, а у тому, що вони будь-що хочуть лишитися в інших країнах, і вивести туди свої родини. Інший аспект трудової міграційної проблеми те, що в Україні залишаються бездоглядними діти заробітчан, часто кинуті напризволяще”, - зазначила Е.ЛІБАНОВА.