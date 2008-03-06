”Піти облитим брудом” Могильов не хоче

Анатолій МОГИЛЬОВ збирається в судовому порядку добиватися поновлення на посаді начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

А.МОГИЛЬОВ повідомив, що зараз перебуває у відпустці. Він стверджує, що порушено процедуру його звільнення з посади начальника кримської міліції - незважаючи на наявність рапортів про звільнення, немає узгодження Верховної Ради АРК (за Конституцією АРК, узгодження на призначення і звільнення начальника міліції автономії дає парламент Криму – УНІАН). «Порушено саму процедуру. Моє звільнення (відбувається – УНІАН) тільки з відома Верховної Ради Криму», - сказав він.

А.МОГИЛЬОВ також заявив, що збирається «відстояти своє чесне ім`я». «Мене звинувачували в якихось корупційних зв`язках з якимись особами, - сказав він. - Мені прикро, що мене облили брудом. Піти облитим брудом я не хочу».

А.МОГИЛЬОВ також заявив, що найближчим часом звернеться до суду, а «штурмувати» кримський Главк МВС не збирається. ”З`явилася інформація про те, що 7 березня мало не штурм Главку буде. Сьогодні мені з Главку телефонують люди і говорять, що їм дали команду охороняти Главк від приходу МОГИЛЬОВА. 7 березня штурму Главку не буде”, - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, А.МОГИЛЬОВ до 2005 року керував Макіївським міським управлінням міліції Донецької області, після приходу на посаду голови МВС Юрія ЛУЦЕНКА подав рапорт про відставку. На посаду начальника кримської міліції А.МОГИЛЬОВА призначив у лютому 2007 року тодішній керівник МВС Василь ЦУШКО.

У грудні А.МОГИЛЬОВ подав на ім`я міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА рапорт про звільнення з посади заступника міністра – начальника ГУМВС України в АР Крим з наданням чергової відпустки за 2007 рік у зв`язку з погіршенням стану здоров`я, а також рапорт на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про звільнення з посади за власним бажанням. Є також відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 року.

В даний час виконуючим обов`язки міліції Криму є Микола ІЛЛІЧОВ.