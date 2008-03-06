У Києві презентовано два дослідження - «Оцінка соціально-економічних результатів та потенціалу України», - які вказують на загрозливу демографічну ситуацію в Україні, низький рівень економічного та соціального добробуту.

Як передає кореспондент УНІАН, дослідження проводилися у рамках одного проекту і представлені у вигляді двох звітів, один з яких підготовлений Мінекономіки, Мінфіном та НБУ, а інший – міжнародним центром перспективних досліджень.

Ці дослідження готувалися протягом двох років за участю посольства Канади в Україні у партнерстві з міжнародним центром перспективних досліджень, консультативною радою Канади, дипломатичною академією України, Міністерством економіки та Міністерством фінансів України та Держкомітетом статистики.

Зокрема, дослідження, виконані представниками громадянського суспільства та урядовими установами, є ключовими результатами проекту “Розробка спроможності до аналізу соціально-економічних результатів та потенціалу України”, який фінансується канадським агентством міжнародного розвитку.

Це одні з перших досліджень, виконаних в Україні, які ґрунтуються на ретельних та політично нейтральних аналітичних методологіях, що можуть бути використані для визначення стратегічних пріоритетів, розробки політики в Україні до 2050 року.

Зокрема, на презентації посол Канади в Україні Абайна ДАНН зауважила, що дослідження мають фактологічну інформацію, яка сприятиме ухваленню правильних державних рішень.

«Це не одне дослідження, це одночасне відображення двох точок зору – державної і недержавної», - сказала А.ДАНН.

Цілями дослідження автори ставили таке: оцінити якість життя в Україні у порівнянні з іншими країнами; оцінити потенційний ВВП України та визначити найбільш гострі проблеми України та відповідні політичні пріоритети для їх вирішення.

Зокрема, відповідно до результатів дослідження, Україна посіла 57 місце із 63 за якістю життя, також якість життя в Україні є однією з найгірших серед європейських країн. Крім того, дослідження вказує, що Україна має один з найнижчих у світі рівень народжуваності. Також щодня в Україні стає на 35 ВІЛ-інфікованих більше тощо.