У Севастополі надходження податків виросли на 41% - до 143 млн. грн.

У Севастополі за перші два місяці цього року надходження до Звідного бюджету виросли на 41,5 млн. грн., або 41% - до 143 млн. грн.

Про це повідомляє прес-центр ДПА в Севастополі.

До державного бюджету зібрано 65,3 млн. грн., рівень надходжень 2007 року перевищений на 17,3 млн. грн.

До місцевого бюджету фактично поступило 78 млн. грн., що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року перевищило рівень мобілізації податкових надходжень на 24,2 млн. грн.