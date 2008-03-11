У Криму бійці МНС надали допомогу туристу

У Криму гірські рятувальники МНС надали допомогу туристу, травмованому під час екскурсії.

Як інформує Управління інформаційно-роз`яснювальної роботи та зв`язків із ЗМІ МНС України, 58-річний турист із Севастополя зазнав травми під час екскурсії по Печерному монастирю на горі Мангуп, під час спуску крутим схилом.

На місце прибули працівники місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які надали постраждалому медичну допомогу та доставили його до лікарні.