Сімферопольців просять взяти в руки лопати

У Сімферополі до 20 травня проходитиме весняний двохмісячник по впорядкуванню, озелененню і санітарному очищенню міста.

Перший загальноміський суботник, організований в рамках двохмісячника, відбудеться 15 березня.

Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, в ході суботника проведуть роботи по прибиранню територій, відбудеться перекопування газонів, висадка саджанців дерев, чагарників, квітів і газонної трави, обрізання дерев і підстригання чагарників.

Всього в рамках весняного двохмісячника планується провести чотири загальноміські суботники.

Міський штаб по проведенню двохмісячника закликає керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, учбових закладів, сімферопольців взяти активну участь в суботниках. «І тим самим внести посильний внесок до прикраси Сімферополя до його 224-х роковин», - йдеться в повідомленні міськради.