У Севастополі показують міні-плагіат

У Севастополі проходить виставка міні-плагіату.

Севастопольські художники-абстракціоністи картинами процитували своїх улюблених поетів, письменників і художників.

Саму виставку в галереї «Зелена піраміда» присвятили «Чорному квадрату» Казіміра Малевіча.

Свої роботи, які глядачі охрестили міні-плагіатом, представили 17 севастопольських художників. Кожна картина присвячена відомому твору.

Голова громадської організації «Академія абстракціонізму» Владимир Бойченко розповів в інтерв`ю «Незалежному телебаченню Севастополя»: «Завжди приємно постояти поряд з великими. А що стосується «Чорного квадрата» Казіміра Малевіча, тобто така цитата Лао Цзи – у великого квадрата немає кутів». Багато з полотен на виставці здаються глядачам знайомими – можна дізнатися картини відомих художників, ноти знаменитих композиторів.

Севастопольський меридіан