У Криму божевільна мати підпалила сина

У Белогорському районі Криму жінка, яка перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері, підпалила свого сина.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, місцеві жителі говорять, що можливою причиною трагедії послужила сварка, що виникла увечері між матір`ю та 19-річним сином.

«Підкравшись серед ночі до сплячого хлопцю, вона облила його бензином і підпалила, при цьому частина бензину потрапила і на жінку. Спалахнули обидва одночасно», - йдеться в повідомленні.

Крики хлопця розбудили сусідів. Вони, згасивши підручними засобами хлопця, викликали невідкладну допомогу. З опіками 80% тіла хлопця доставили в опікове відділення Белогорськой лікарні. Стан молодої людини украй важкий.

У матері хлопця - незначні опіки рук і обличчя.