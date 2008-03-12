5 тис. грн. хабара - за незвільнення
10:36, 12 березня 2008Крым
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Важке життя простого фармацевта
У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітника товариства з обмеженою відповідальністю, який вимагав та отримав 5 тис. грн. хабара від фармацевта аптеки за незвільнення останньої з посади.
Як повідомляє прес-служба МВС України, проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.
Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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