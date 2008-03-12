Тимошенко натякає Росії на флот

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала Росію дотримуватись домовленостей про

поетапне зростання цін на газ, що постачається в Україну, попри домовленість газових компаній Середньої Азії про продаж «Газпрому» газу з 2009 року за вищими, європейськими цінами.

В інтерв`ю "Reuters", Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що раніше Росія обіцяла підвищувати ціни на газ до європейського рівня поступово - впродовж чотирьох років, починаючи з 2008 року.

"Я не хотіла б, аби ці домовленості порушувались", - сказала вона.

Прем`єр-міністр України натякнула на додаткові важелі Києва, сказавши, що між сторонами діють інші стратегічні відносини, в основу яких покладено принципи далекі від світових рівнів цін. Ю.ТИМОШЕНКО як приклад навела оренду Росією військово-морської бази Чорноморського флоту на території України.

"Вони орендують величезні ділянки землі на території України, і ми дотримуємось раніше встановлених цін, попри той факт, що вартість цих ділянок зараз зовсім інша", - сказала прем`єр.

Вона не розвивала цієї теми, висловивши впевненість у досягненні компромісу, що забезпечує стабільні і передбачені постачання газу.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Ю.ТИМОШЕНКО на брифінгу в Брюсселі заявила, що Україна на переговорах у Москві з газових питань має намір обговорити перехід упродовж чотирьох років на ринкові ціни на газ. Прем`єр повідомила, що НАК «Нафтогаз України» на переговорах з «Газпромом» дано доручення обговорити концепцію довгострокових угод між Україною і Росією про постачання газу і передбачити алгоритм формування ціни. «Упродовж, наприклад, чотирьох років до ринкової», - сказала прем`єр.