Меджліс засуджує встановлення наметів

Меджліс кримськотатарського народу заявляє, що окремі учасники так званих «полян протесту», встановивши наметове містечко перед Верховною Радою автономії, порушили раніше прийняті домовленості - не проводити до 20 березня масових акцій протесту із земельних питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, під час засідання президії Меджлісу кримських татар наголошувалося, що «окремими активістами груп з ініціативного освоєння земель порушено домовленості, прийняті за їх участю на засіданні президії Меджлісу кримськотатарського народу від 24 лютого про створення умов для повноцінної роботи земельної комісії і проведення повноформатних переговорів з органами влади з питань наділення кримських татар земельними ділянками».

«Тоді ж було ухвалене рішення про недопущення масових акцій протесту із земельних питань до 20 березня цього року», - додали в Меджлісі.

Як зазначає прес-служба, всі присутні на засіданні президії Меджлісу «негативно висловилися про дану спробу зриву досягнутих домовленостей, засудили неузгоджені дії і заяви окремих осіб, чиї дії, замість надання реальної допомоги в питаннях наділення кримських татар земельними ділянками, спрямовані на подальше затягування переговорного процесу». При цьому, припускають в Меджлісі, не виключено, що деякими з тих, хто пішов на свідоме порушення домовленостей, «переслідуються цілі, далекі від інтересів тисяч кримських татар, які впродовж декількох років є учасниками ініціативного освоєння землі і чекають виділення їм земельних ділянок для облаштування своїх сімей».

Як повідомляв УНІАН, 11 березня активісти так званих «полян протесту», зокрема кримські татари, провели пікет біля будівлі Верховної Ради АРК і встановили там наметове містечко. Організатори назвали акцію безстроковою, заявивши, що не підуть, доки не буде вирішене земельне питання репатріантів по Євпаторії, Сімферополю і Сімферопольському району.