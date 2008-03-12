Керівник психлікарні обирав хворих

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу відносно депутата Керченської міської ради, який до обрання працював на посаді головного лікаря психіатричної лікарні і обирав хворих.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Керівник медустанови привласнив пенсії двох пацієнтів в сумі 12,5 тис. грн. і одержав 2 тис. грн. за прийняття до стаціонару хворого», - говориться в повідомленні.

Дії колишнього медпрацівника кваліфіковані зач.3 ст.191 (привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем) і ч.1 ст.184 (порушення права на безплатну медичну допомогу) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.