Знайдені тіла 3 членів екіпажу суховантажу ”Ванесса”

В Азовському морі знайдені тіла 3 зниклих членів екіпажу потонулого у січні болгарського суховантажу "Ванесса".

Як повіодмляє прес-служба МНС України, тіла знайшли у Приазовському районі Запорізької області.

Від чергового прикордонної застави 12-го березня до МНС надійшло повідомлення про те, що в Азовському морі місцевими рибалками, поблизу села Новокостянтинівка, на відстані одного кілометра від берега було помічене тіло потонулої людини. Біля пірсу пансіонату "Металург" було знайдене тіло чоловіка у гідрокостюмі помаранчевого кольору з написом "Vanessа". При його огляді знайдена особиста картка №106203910, встановлена особа загиблого – Дімов Дімо Євтімов, 28.06.1952 року народження. Тіло загиблого для проведення судмедекспертизи направлене у Мелітополь.

Також на узбережжі були знайдені рятувальний круг із написом "Vanessa" та радіобуй.

Сьогодні, 13-го березня, в Азовському морі, у районі села Приморський Посад, знайдене тіло ще одного члену екіпажу "Ванесси".

Ситуація перебуває під контролем Одеського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС і Головного облуправління МНС.

Нагадаємо, 12 березня на узбережжі Азовського моря поблизу села Строганівка було знайдене тіло матроса з "Ванесси" Тодорова Горана, 1958 р.н.

Як повідомляв УНІАН, вночі 3 січня надійшла інформація про те, що суховантаж «Ванесса», який виходив з порту Бердянськ в Керченську протоку з вантажем металу, від удару хвилею дістав пошкодження і подав сигнал SOS. На теплоході перебували 11 членів екіпажу (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України).

Протягом 3-4 січня одного з членів екіпажу теплохода вдалося врятувати, були знайдені тіла ще двох членів екіпажу, а також 2 порожні рятувальні плоти з потерпілого судна. Подальші пошуки результатів не принесли.