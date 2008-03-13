До Ялти з`їдуться русисти

Завтра, 14 березня, в Лівадійському палаці-музеї (Ялта, Крим) розпочне роботу VIII Міжнародний форум русистів України.

Як повідомив в інтерв`ю газеті «Слава Севастополя» голова оргкомітету форуму - перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, тема нинішнього форуму - ”Проблеми розвитку русистики як поліаспектної науки в епоху світової глобалізації та інтеграції”.

За його словами, за період з 2001 року (тоді був проведений перший форум - УНІАН) організаторам вдалося об`єднати русистів України, Росії, Білорусії, низки країн СНД. «І багато ініціатив, які народилися на форумі, були реалізовані. І якщо врешті-решт в Україні була прийнята, реалізована і ратифікована Європейська хартія малих регіональних мов, то в цьому теж є внесок наших форумів», – сказав В.КАЗАРІН.

Крім того, на його думку, «форум дав можливість народитися цілому ряду наукових задумів», оскільки його учасники обговорювали можливості проведення наукових конференцій, заснування і видання нових газет і журналів.

Організатори форуму - Кримський центр гуманітарних досліджень, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримське товариство російської культури, а також Лівадійській палац-музей. Форум проходить за сприяння Севастопольської міської державної адміністрації, Верховної Ради, Ради міністрів АРК і керівництва Ялти.

Довідка УНІАН. Русистика – комплекс наук про російську мову, літературу, культуру, історію.