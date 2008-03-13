У школі знайшли арсенал зброї

Патрони для кулемета, пістолета Макарова, автомата Калашникова (АК), 14 магазинів до АК-74, 90 пачок дрібнокаліберних патронів (усього близько 4 тис. патронів різного калібру), бойову гранату РГД, 6 гранат-імітаторів, 5 сигнальних ракетниць і обріз гвинтівки виявили співробітники міліції міста Судак (Крим) у вчителя праці сільської школи.

Як повідомляє відділ зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму, арсенал боєприпасів і вибухових речовин зберігався в школі сіла Дачне, в майстерні шкільного кабінету праці.

Зброя і боєприпаси вилучені і направлені на експертизу. На даний час встановлюється походження боєприпасів, мета їх зберігання у приміщенні учбового закладу, а також те, чи мали доступ до зброї учні.