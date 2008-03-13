Україну відвідає Буш

Президент США Джордж БУШ відвідає Україну з державним візитом з 31 березня по 1 квітня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції у Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на порядку денному зустрічі двох президентів буде обговорення питання Плану дій між США і Україною на 2008-2009 роки. Президент не виключив, що в ході візиту Дж.БУША буде підписано цей базовий документ.

За словами Президента, буде обговорюватися весь спектр двосторонніх відносин. Окремо планується розглянути питання приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.