Україну відвідає Буш
18:59, 13 березня 2008Крым
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Ющенко розповів про порядок денний
|Джордж БУШ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції у Брюсселі.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на порядку денному зустрічі двох президентів буде обговорення питання Плану дій між США і Україною на 2008-2009 роки. Президент не виключив, що в ході візиту Дж.БУША буде підписано цей базовий документ.
За словами Президента, буде обговорюватися весь спектр двосторонніх відносин. Окремо планується розглянути питання приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.
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