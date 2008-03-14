Ялта відкриває легендарний театр
В реконструкцію вкладено 10 млн. євро
Сьогодні, 14 березня, в Ялті (Крим) відриють реконструйований театр імені Чехова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі маркетингу театру, основні роботи з реконструкції театру проводилися протягом останніх двох років - із березня 2006 року до березня 2008 року.
Фінансування робіт із реконструкції театру взяла на себе російська Національна резервна корпорація, яку контролює Олександр ЛЕБЕДЄВ.
Серед запрошених на відкриття реконструйованого ялтинського театру – представники керівництва Ялти, Сімферополя, Києва, Москви.
За деякими даними, в реконструкцію театру вкладено близько 10 млн. євро.
Довідка. Ялтинський театр було збудовано в кінці 19 століття. На його сцені виступили відомі російські актори, співав Федір Шаляпін. На виставах були присутні Антон Чехов, Максим Горький і багато інших письменників.
На початку 20-го століття театр згорів. Було збудовано нову споруду. В 1944 році фашисти підпалили будівлю. Після звільнення Ялти театр було відновлено. Влітку 1944 року театру присвоїли ім`я А.П.Чехова.
Останні десятиліття будівля театру знаходилася у занепадницькому стані.