Латвія визнала Голодомор ґеноцидом

У Латвії парламент визнав Голодомор 1932-1933-го років ґеноцидом українського народу.

У Декларації, ухваленій латвійським сеймом мовиться, що Латвія визнає, що в результаті спланованої і здійсненої сталінським режимом політики в Україні в тридцятих роках двадцятого сторіччя шляхом конфіскації у населення зерна був викликаний голод, внаслідок якого загинула п’ята частина населення України.

Латвія стала 19-ю країною світу, яка визнала Голодомор ґеноцидом українського народу. Литва й Естонія ухвалили такі декларації раніше.

Україна звернулася до міжнародної спільноти з закликом засудити Голодомор і визнати його ґеноцидом. Раніше ЮНЕСКО визнало голод в Україні в тридцятих роках Голодомором, проте в тому документі не було слова ґеноцид.

BBC Ukrainian