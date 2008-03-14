Знайдені тіла болгарського моряка та українського лоцмана з ”Ванесси”

В Азовському морі знайдені тіла болгарського моряка та українського лоцмана з потонулого у січні болгарського суховантажу "Ванесса".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні, 14 березня, у районі села Строганівка в морі було виявлене ще одне – вже шосте – тіло моряка з судна “Ванесса”. Зараз його особа встановлюється.

Крім того, 13-го березня у районі селища Кирилівка, в Азовському морі біля Федотовської коси, у 300 метрах від берега, серед тертої криги працівниками аварійно-рятувальної станції „Баракуда” була помічена людина у гідрокостюмі без ознак життя. Вилучення тіла з води ускладнювалося несприятливими погодними умовами та неможливістю дістатися до місця його знаходження. О 21:00 воно було доставлене на берег і передане для огляду судмедексперту. При цьому знайдене посвідчення лоцмана Маріупольського державного підприємства «Дельталоцман», особа загиблого – Юніков Олег Олександрович, 20.12.1960 року народження, український лоцман, який перебував на борту „Ванесси”.

На місці події працюють опергрупа МНС і слідчо-оперативні групи правоохоронних органів. Рятувальники МНС, а також прикордонники і міліціонери продовжують обстеження морського узбережжя в місцях можливого виявлення тіл загиблих моряків. Планується, що 14 березня район пошуку облетить вертоліт МНС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 3 січня надійшла інформація про те, що суховантаж «Ванесса», який виходив з порту Бердянськ в Керченську протоку з вантажем металу, від удару хвилею дістав пошкодження і подав сигнал SOS. На теплоході перебували 11 членів екіпажу (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України).

Протягом 3-4 січня одного з членів екіпажу теплохода вдалося врятувати, були знайдені тіла ще двох членів екіпажу, а також 2 порожні рятувальні плоти з потерпілого судна. Подальші пошуки результатів не дали.

12-13 березня були знайдені тіла 4 моряків з "Ванесси" – Дімова Дімо Євтімова, Тодорова Горана, Хрістова Андріана, Бакалова Тончо Димитрова.