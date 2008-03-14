Програма візиту Ю.Єханурова
15 березня Міністр оборони Україні Юрій Єхануров планує відвідати Центр морських операцій ВМС України, оглянути його командний пункт та корабель управління “Донбас”.
На корветі “Тернопіль” глава оборонного відомства здійснить вихід у море, де в районі проведення тактичних навчань спостерігатиме за відпрацюванням дій військових моряків з боротьби за живучість корабля на ходу, пошуку підводного човна у взаємодії з морською авіацією, пошуком та рятуванням особового складу, що плаває на воді, та евакуацією поранених і хворих з аварійного корабля, а також веденням спеціальних дій при відбиті нападу терористичних груп.
Також Єхануров планує здійснити обліт на вертольоті Мі-8 військових частин Збройних Сил України, що дислокуються на території автономії. Зокрема, у селищі Приморському Міністр оборони України відвідає Державний науково-випробувальний центр ЗС України.
Наприкінці робочої поїздки Міністр оборони України Юрій Єхануров виступить у прямому ефірі перед глядачами телерадіокомпанії “Бриз”.