Єхануров оглянув вертольоти

Міністр оборони України Юрій Єхануров у Саках (Крим) ознайомимся з життєдіяльністю морської авіаційної бригади Військово-Морських Сил ЗС України.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, глави оборонного відомства країни детально ознайомився з питаннями матеріально-технічного забезпечення морської авіації, зокрема, оглянув вертольоти Мі-14 ПЧ і Ка-27 та літаки Бе-12.

Також Ю.Єхануров ознайомився з діями екіпажів літака Бе-12 та вертольоту Ка-27 щодо завантаження авіаційного боєкомплекту.

У Саках міністр також ознайомиться з діяльністю випробувального полігону злітно-посадкових систем “Нитка”.