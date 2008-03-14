Ціни на газ для населення не підвищуватимуть?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Кабінет Міністрів 2008 року не має наміру підвищувати ціни на природний газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Спочатку потрібно збільшити заробітні плати, стипендії та пенсії, а потім займатися тим, щоб підвищувати ціни на газ для населення», - сказала прем`єр.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО додала, що так само не існує жодних підстав для підвищення цін на газ для підприємств ТКЕ, оскільки укладено контракт на постачання газу до України на 2008 рік за єдиною фіксованою ціною - 179,5 долара за тисячу кубометрів.