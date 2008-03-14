У Криму сформовано 77 пунктів тестування

За попередньою інформацією, для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні випускників шкіл, що вступають до вузів, у Криму зареєструвалися близько 22 тис. чоловік. Зокрема 17 тис. 777 випускників загальноосвітніх учбових закладів - це складає 85,5% від загальної кількості випускників 2007/2008 навчального року. Про це повідомлялося сьогодні на селекторній нараді в Раді міністрів АРК.

За інформацією прес-служби уряду автономії, відповідно до кількості зареєстрованих і вибраних кожним учасником предметів, проведений розподіл учнів за пунктами тестування. Всього в АРК сформовано 77 пунктів. У Сімферополі пункти тестування розташовані не тільки на базі загальноосвітніх учбових закладів, але й на базі 5 профтехучилища і 2 вузів.

Начальникам міських, районних відділів і управлінь освіти дано доручення підготувати приміщення пунктів тестування і їх устаткування, організувати безкоштовне підвезення учнів до пунктів тестування.

Терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 22 квітня по 4 червня.