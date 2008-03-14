З флотом Росії у Криму проблем немає
15:32, 14 березня 2008Крым
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Питання ВМС і ЧФ розв`язуються по-сусідськи
|Юрій ЄХАНУРОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Севастополі.
«Це було перше питання, яке я задав сьогодні після приземлення у Саках нашому командувачу (ВМС). Відповідь була: проблем немає», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Всі питання розв`язуються «нормально, по-сусідськи», додав він.
Міністр упевнений, що проблемні питання були в середині 90-х років, але зараз ні місцева влада, ні військові не відчувають якогось дискомфорту в спілкуванні один з одним.
Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що нещодавно в Москві зустрічався з міністром оборони РФ Анатолієм СЕРДЮКОВИМ і не відчув, що існують проблемні питання між двома флотами.
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