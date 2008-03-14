МНС усвідомлює загрозу мазуту в морі

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій України продовжує виконувати роботи з очищення акваторій Чорного й Азовського морів від мазуту, який вилився в результаті аварії кількох суден у листопаді 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА сьогодні на прес-конференції в Клубі Кабінету Міністрів.

«Силами МНС зібрано понад 5 тисяч тонн мазуто-піщаної суміші в Керчі. На жаль, до кінця ці питання не вирішені. Зараз такі ж роботи здійснюють у Херсонській області, і там уже зібрано більш як 1 тис. тонн», - сказав В.ШАНДРА.

Міністр наголосив, що МНС постійно контролює ситуацію і в морі, і на прибережних територіях. «Рятувальники МНС зроблять усе, щоб узбережжя було готове до курортного сезону. Хоча ми розуміємо небезпеку наслідків цієї надзвичайної ситуації, коли достатньо багато вилилося в море нафтопродуктів, які осіли на дно, й існує загроза, що з підвищенням температури води вони знову піднімуться на поверхню. Ми відстежуємо цю ситуацію», - заявив він.

Водночас, на думку В.ШАНДРИ, до роботи з підготовки узбережжя до курортного сезону повинні приєднатися місцеві органи влади і Міністерство охорони здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці в результаті шторму зазнали аварії близько десяти суден. Зокрема, з розламаного російського танкера ”Волгонефть-139” в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі автономії було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском.

У лютому на ділянці від мису Такиль до Аршинцевської коси за 1-1,5 м від води спостерігалися плями водоростей з нафтопродуктами діаметром від 1 до 10 см. Лінія забруднення переривчаста, здебільшого плями спостерігалися в кутових частинах і бухтах, повідомляв кримський головне управління МНС.

Станом на 12 лютого на узбережжі Керченської протоки зібрано близько 17,1 тонн суміші нафтопродуктів з піском і водоростями.