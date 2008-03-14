Міськрада Севастополя схвалила резолюцію ІІ Северодонецького з`їзду

Севастопольська міська рада підтримала і схвалила резолюцію ІІ з`їзду в Севєродонецьку «в частині порушення прав місцевого і регіонального самоврядування, системного порушення прав російськомовного населення України, фальсифікації і перегляду історичного минулого України, економічних і громадсько-політичних наслідків вступу до НАТО».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольської міської ради.

За інформацією прес-служби, таке рішення представницький орган влади міста ухвалив, заслухавши і обговоривши на сесії 12-13 березня інформацію народного депутата України Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА і “відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування».

Крім того, за інформацією прес-служби, міська рада ухвалила рішення рекомендувати місцевим радам міста Севастополя «враховувати в своїй практичній діяльності підсумки II Всеукраїнського з`їзду депутатів рад всіх рівнів із захисту конституційних прав громадян України».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Севєродонецьку відбувся ІІ всеукраїнський з`їзд депутатів всіх рівнів.

Делегати з`їзду ініціювали формування всеукраїнського комітету для проведення референдуму по НАТО з участю парламентських і позапарламентських партій.

Також делегати з`їзду в Севєродонецьку прийняли резолюцію, в якій “попередили керівників органів влади про відповідальність за антиконституційні дії, перевищення повноважень і надання явно неправдивої інформації про проблеми Голодомору і ОУН-УПА”.

Вони також ініціювали проведення всеукраїнського обговорення тематичного змісту українських підручників із залученням істориків, політологів, педагогів і психологів зі всіх регіонів України.

Крім того, делегати з`їзду запланували запропонувати всеукраїнському форуму інтелігенції, який відбудеться в Києві в березні 2008 року, власний проект Концепції гуманітарного розвитку України.