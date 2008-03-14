”Харків” і ”Таврія” зіграли внічию
20:44, 14 березня 2008Крым
0 0
23 березня - "битва" кримчан з "Шахтарем"
Сьогодні в рамках 21-го туру чемпіонату України спортклуб "Таврія" (Сімферополь) зіграв з футбольним клубом "Харків" (Харків).
Матч відбувся в Харкові. "Битва" закінчилася внічию. Рахунок 1:1.
Як повідомляє сайт "Таврії", в рамках 22-го туру чемпіонату країни сімферопольці зіграють з "Шахтарем" (Донецьк).
Матч - у Сімферополі, 23 березня. Початок о 14.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter