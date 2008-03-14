”Харків” і ”Таврія” зіграли внічию

20:44, 14 березня 2008
Крым
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23 березня - "битва" кримчан з "Шахтарем"

Сьогодні в рамках 21-го туру чемпіонату України спортклуб "Таврія" (Сімферополь) зіграв з футбольним клубом "Харків" (Харків).

Матч відбувся в Харкові. "Битва" закінчилася внічию. Рахунок 1:1.

Як повідомляє сайт "Таврії", в рамках 22-го туру чемпіонату країни сімферопольці зіграють з "Шахтарем" (Донецьк).

Матч - у Сімферополі, 23 березня. Початок о 14.00.

 

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