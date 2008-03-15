Єдиний в Україні підводний човен продавати не будуть

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що через рік підводний човен «Запоріжжя» буде відремонтований і введений до бойового складу Військово-Морських Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес

-конференції в Севастополі.

««Запоріжжя» буде. На підводному човні «Запоріжжя» виконуються необхідні роботи, і ці роботи заплановані на рік», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він наголосив, що знайде спосіб фінансуваня ремонту, незважаючи на те, що в державному бюджеті України не передбачені видатки на цей ремонт.

«Підводний човен буде введено в дію, і він піде на випробування через рік», - запевнив Ю.ЄХАНУРОВ.

Відповідаючи на запитання стосовно ракетного крейсера «Україна», міністр зауважив, що було дуже багато заяв з цього приводу, і для того, щоб оприлюднити свою позицію, необхідно детально вивчити цю справу. При цьому він пообіцяв, що дасть відповідь під час відрядження до Миколаєва, що заплановане на квітень цього року.

Ю.ЄХАНУРОВ також зауважив, що у Миколаєві буде проведена нарада щодо виконання робіт за проектом «Корвет», на який Міноборони вже виділило кошти.

У свою чергу, командувач ВМС України Ігор ТЕНЮХ зауважив, що роботи зі створення ескізного проекту проходять згідно з графіком.

Як повідомлялося, Міноборони планувало відремонтувати підводний човен «Запоріжжя» ще 2007 року. Попередній міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляв, що після ремонту “Запоріжжя” буде проданий.

У березні 2003 року Кабмін створив міжвідомчу комісію для розгляду доцільності ремонту, модернізації та подальшого перебування у складі ВМС підводного човна «Запоріжжя».

Він був побудований в 1970 році. Україна отримала підводний човен в період розподілу Чорноморського флоту.

Довідка УНІАН. Україна в 1993 році одержала від Росії недобудований ракетний крейсер “Україна”, який більш як 20 років будується в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі ім. 61-го комунара. Його технічна готовність становить 96%. Неодноразові спроби продати крейсер Росії або третій стороні успіху не мали. На крейсер двічі формувався екіпаж зі складу ВМС ЗС України і двічі розформовувався. Щоб остаточно добудувати крейсер, потрібно близько 30 млн. дол.

Екс-міністр оборони А.ГРИЦЕНКО раніше повідомляв, що Міноборони на утримання “України” витрачає щороку близько 5 млн. грн. “Він не введений і не буде введений до бойового складу Військово-морських сил, та ще й забирає ресурси від виконання інших завдань”, - наголосив міністр.