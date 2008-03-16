Вітренко в Криму ”бешкетує” проти НАТО

У Сімферополі (Крим), на площі Радянській, проходить мітинг «НАТО – ні! Союзу – так!».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції проти вступу України до Північноатлантичного альянсу і за союз з Росією і Білоруссю беруть участь до 400 осіб – активістів Прогресивної соціалістичної партії України та інших суспільно-політичних сил. Крім кримських активістів ПСПУ, в акції протесту беруть участь делегації з Донецька, Одеси, Миколаєва, Херсона, Харкова і т.д.

Учасники мітингу тримають у руках прапори ПСПУ, транспаранти з антинатовськими гаслами.

На площі встановлено звукову апаратуру, лунають пісні із словами «Мы русские! Русский не сдается!», «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР».

Виступаючи на мітингу, лідер прогресивних соціалістів України Наталія ВІТРЕНКО, заявила, що «бендеровсько-пронатовська коаліція» у Верховній Раді України прислуговує Вашингтону і Брюсселю і робить усе для втягування країни в НАТО. На думку лідера ПСПУ, вступ України до Світової організації торгівлі – це буде ще один крок на шляху до НАТО. Н.ВІТРЕНКО закликала до проведення нових виборів до українського парламенту. «На сьогодні Україна ще не є членом СОТ, до 4 липня термін ратифікації цього договору в парламенті. От чому я звернулася до ЯНУКОВИЧА, до СИМОНЕНКА і сказала: ви програли вибори, більшість у парламенті захопила бендеровсько-пронатовська коаліція, вони робитимуть усе, що від них вимагає Вашингтон і Брюссель, у цих умовах неможливо перемогти, здайте мандати. Цей парламент потрібно розігнати, і потрібні нові вибори», - сказала Н.ВІТРЕНКО. При цьому вона наголосила, що на вибори потрібно йти єдиним «антипомаранчевим блоком». «Алена вибори потрібно йти всім разом, зробити один антипомаранчевий блок. Не лічити, кого більше, кого менше, а знати, що у нас спільний ворог – НАТО, США. У нас повинна бути спільна мета – захист слов`янської єдності», - заявила лідер ПСПУ.

Н.ВІТРЕНКО також піддала критиці прийняту нещодавно ВР України постанову «Про рішення щодо вступу України до організації Північноатлантичного договору (НАТО)». Лідер ПСПУ назвала її обманом і провокацією.

Крім цього, Н.ВІТРЕНКО заявила, що пронатовські сили хочуть розіграти в Криму ”косовський сценарій” за участю кримських татар. Лідер ПСПУ заявила, що її сила не дозволить цього зробити.