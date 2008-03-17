Сімферопольці зібрали купу сміття

У Сімферополі (Крим) в першому загальноміському суботнику, організованому в рамках весняного двухмесячника по впорядкуванню, озелененню і санітарному очищенню міста, взяли участь 13,7 тисяч чоловік.

Про це повідомила заступник начальника управління міського господарства Тетяна РІВНАЯ на апаратній нараді в міськвиконкомі.

Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, в ході суботника ліквідовано 72 стихійні звалища, проведено обрізання більш як 500 дерев і більш як 3 тисяч чагарників, на полігон вивезено 4,5 тис. кубометрів сміття і віток.

Наступний суботник відбудеться 22 березня. «В ході другого суботника упор буде зроблений на масове висаджування дерев і чагарників», - повідомила Т.РІВНАЯ.

Нагадаємо, що весняний двухмесячник по впорядкуванню, озелененню і санітарному очищенню міста проводитиметься з 20 березня по 20 травня.