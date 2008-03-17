Посадовця ЖКГ викрито в Севастополі

У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадовця житлово-комунального господарства.

Як повідомляє прес-служба МВС України, він у грудні минулого року підробив акт виконаних будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту житлового будинку. "Фактично роботи не виконувалися) й незаконно перерахував товариству з обмеженою відповідальністю” понад 190 тис. гривень", - мовиться у повідомленні.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).