У кримських податківців - «азартний улов»

Співробітники податкової міліції Ялти (Крим) встановили, що в VIP-ігровому залі одного з найбільших казино міста знову здійснюється діяльність по наданню послуг населенню у сфері ігрового бізнесу.

Раніше в цьому залі співробітники податкової міліції вже проводили перевірку і вилучили на підставі відсутності необхідної ліцензії ігрове устаткування, яке було передано на відповідальне зберігання. «Як виявилось, керівництво казино продовжувало, не дивлячись на вилучення, роботу на цьому устаткуванні. Це порушує вимоги чинного законодавства», - повідомляє прес-група Управління податкової міліції ДПА в Криму.

Працівники служби безпеці ігрового закладу, не дивлячись на довгі переконання і пред`явлення необхідних документів на перевірку, спробували не допустити в зал податківців. «Проблема була швидко вичерпана за допомогою співробітників підрозділу фізичного захисту податкової міліції, які діяли виключно в правовому полі», - мовиться в повідомленні.

Необхідні документи (ліцензія) в казино були відсутні і на цей раз. Співробітники податкової міліції вилучили стіл для гри в рулетку, столи для гри в карти і фішки різних номіналів на загальну суму попередньої оцінки 611 тисяч грн.

В даний час готуються матеріали для передачі до Ялтинського міського суду.