23 березня - 08.00. Збір журналістів для участі в акції «Майбутнє лісу в твоїх руках! Посади своє дерево!».

Масова посадка молодого лісу пройде в найближче 23 березня у всіх регіонах Криму. Основний захід в рамках акції відбудеться в Оползневському лісництві Ялтинського природного заповідника на території, що постраждала від крупної лісової пожежі в серпні минулого року. До участі запрошені члени Президії Верховної Ради Криму, керівництво Ради міністрів АРК і Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського, ЗМІ та інші. На місці горельника площею 2,8 гектара планується загальними зусиллями висадити порядка 7 000 сіянців сосни кримської.

Біля будівлі Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського (м. Сімферополь, вул. Гавена, 2).

Акредитація - 8 (0652) 44-28-12 (Максим Головань).