В Україні різко подорожчала цибуля: як змінилися ціни на овочі та фрукти

Серед фруктів підскочила вартість персиків.

Гуртові ціни на ріпчасту цибулю в Україні за останній тиждень зросли з 11-15 до 14-17 грн/кг, що у відсотковому значенні становить до 27%, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

На гривню подорожчали морква та буряк, які також входять до складу борщового набору. Ціни на моркву зросли з 12-15 до 13-16 грн/кг, а на буряк – з 13-15 до 14-16 грн/кг. Розкид цін на картоплю розширився з 12-14 до 10-16 грн/кг.

Сезонні салатні овочі теж дорожчають. Так, помідори додали з 35-45 до 40-50 грн/кг, а огірки – з 40-60 до 45-70 грн/кг. Тим часом, пекінська капуста подешевшала з 45-55 до 38-45 грн/кг.

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За тиждень збільшився діапазон цін на кабачки – з 30-40 до 25-45 грн/кг. Баклажани здорожчали з 40-60 до 45-60 грн/кг, а часник – з 60-150 до 70-180 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті багато позицій зростали в ціні. Найбільше зросла вартість персиків – з 65-100 до 100-120 грн/кг, груш – з 20-50 до 30-90 грн/кг та винограду – з 50-100 до 65-110 грн/кг.

Ціни на продукти – останні прогнози

Триваюче зростання цін на цибулю може значно посилитися навесні. Аналітики прогнозують, що після зими Україні загрожує дефіцит овочу, а відтак і високі ціни на ріпчасту цибулю.

А от ціни на курятину тримаються на стабільному рівні через низьку купівельну спроможність населення. Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко вказав, що восени м’ясо може додати в ціні не більше, ніж на 5%.

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