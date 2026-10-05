Октоберфест вже не той: на знаменитому фестивалі пива різко зріс попит на безалкогольні напої

4 жовтня 2026 року в німецькому Мюнхені завершився 191-й Октоберфест – найбільший фестиваль пива у світі, який традиційно триває протягом двох тижнів.
Як пише Deutsche Welle, цього року було встановлено новий рекорд відвідуваності заходу – 7,4 мільйона осіб (для порівняння, у 2025 році на фестиваль завітали 6,5 мільйона людей, а минулий рекорд належав Октоберфесту-2023 – 7,2 мільйона відвідувачів).
За 16 днів фестивалю в Баварії випили 6,7 мільйона літрів пива – на 2,7% більше, ніж у 2025 році. Але до рекорду цей показник не дотягнув – у 2014 році гості випили 7,7 мільйона літрових кухлів хмільного напою.
На цьому тлі організатори цьогорічного фестивалю відзначили зростання попиту на споживання безалкогольного пива та безалкогольних напоїв – на 10,7% та 10% відповідно.
Також відзначається подальше зростання популярності радлера – слабоалкогольного коктейлю із пива та лимонаду.
За ціною пива Октоберфест-2026 став найдорожчим в історії: за літровий кухоль доводилося платити майже 16 євро.
З їжі найпопулярнішим на фестивалі стало смажене курча. Загалом продажі їжі показали таке ж річне зростання, як і продажі пива – 2,7%.
Історія Октоберфесту
Вперше фестиваль пива Октоберфест провели в Мюнхені ще у жовтні 1810 року з нагоди одруження кронпринца Людвіга та принцеси Терези Саксонської-Гільдбургхаузької.
З тих пір восени на спеціальному майданчику "Луг Терези" (Theresienwiese) встановлюються гігантські намети, де місцеві пивовари продають свою продукцію. Також захід супроводжується народними гуляннями та парадом у традиційних баварських костюмах.
Нині Октоберфест проводиться щороку наприкінці вересня – на початку жовтня і триває близько двох тижнів. Проведення свята переривалося лише під час Першої та Другої світових воєн, а також у 2020-2021 роках через пандемію коронавірусу.
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