Октоберфест вже не той: на знаменитому фестивалі пива різко зріс попит на безалкогольні напої

Разом з тим, цього року фестиваль встановив рекорд за відвідуваністю.

4 жовтня 2026 року в німецькому Мюнхені завершився 191-й Октоберфест – найбільший фестиваль пива у світі, який традиційно триває протягом двох тижнів.

Як пише Deutsche Welle, цього року було встановлено новий рекорд відвідуваності заходу – 7,4 мільйона осіб (для порівняння, у 2025 році на фестиваль завітали 6,5 мільйона людей, а минулий рекорд належав Октоберфесту-2023 – 7,2 мільйона відвідувачів).

За 16 днів фестивалю в Баварії випили 6,7 мільйона літрів пива – на 2,7% більше, ніж у 2025 році. Але до рекорду цей показник не дотягнув – у 2014 році гості випили 7,7 мільйона літрових кухлів хмільного напою.

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На цьому тлі організатори цьогорічного фестивалю відзначили зростання попиту на споживання безалкогольного пива та безалкогольних напоїв – на 10,7% та 10% відповідно.

Також відзначається подальше зростання популярності радлера – слабоалкогольного коктейлю із пива та лимонаду.

За ціною пива Октоберфест-2026 став найдорожчим в історії: за літровий кухоль доводилося платити майже 16 євро.

З їжі найпопулярнішим на фестивалі стало смажене курча. Загалом продажі їжі показали таке ж річне зростання, як і продажі пива – 2,7%.

Історія Октоберфесту

Вперше фестиваль пива Октоберфест провели в Мюнхені ще у жовтні 1810 року з нагоди одруження кронпринца Людвіга та принцеси Терези Саксонської-Гільдбургхаузької.

З тих пір восени на спеціальному майданчику "Луг Терези" (Theresienwiese) встановлюються гігантські намети, де місцеві пивовари продають свою продукцію. Також захід супроводжується народними гуляннями та парадом у традиційних баварських костюмах.

Нині Октоберфест проводиться щороку наприкінці вересня – на початку жовтня і триває близько двох тижнів. Проведення свята переривалося лише під час Першої та Другої світових воєн, а також у 2020-2021 роках через пандемію коронавірусу.

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