Радмін виділив 2 млн. грн. на ліквідацію наслідків мазутного забруднення

Рада міністрів АРК сьогодні прийняла рішення про виділення 2 млн. грн. для ліквідації наслідків забруднення мазутом Керченського узбережжя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, кошти виділено з фонду охорони навколишнього природного середовища на утилізацію понад 4 тисяч тонн мазутно-піщаної суміші, зібраної на острові Тузла та на Керченському узбережжі, яка зберігається в Керченському морському торговому порту.

Розпорядником засобів призначено Реском з охорони навколишнього природного середовища АРК.

Ця сума – це кримська частина фінансування заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. З цією ж метою має бути виділено 9 млн. грн. з Державного бюджету, зазначили в прес-службі Радміну Криму.