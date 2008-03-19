Туроператори прогнозують подорожчання турів на травневі свята

Про це повідомила гендиректор турфірми «САМ» Людмила ВЛАСЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

На її думку, коливання курсу долара до євро не позначиться значно на ціні турів. Водночас, Л.ВЛАСЕНКО зазначила, що, в першу чергу, підвищиться вартість путівок до Криму. «Я не думаю, що буде різке підвищення турпродукту. Я думаю, що в Україні скоріше піде підвищення за рахунок подорожчання бензину, за рахунок подорожчання всього, тобто, в Криму, в першу чергу, відсотків на 20 планується подорожчання», - сказала Л.ВЛАСЕНКО.

У свою чергу, директор туркомпанії «Проланд» Ярослав ІЦКОВСЬКИЙ додав, що основним чинником подорожчання є не коливання курсу долара до євро, а підвищення вартості авіапального і, як наслідок, авіаперевезень. «Курсова різниця не єдина причина, через яку підвищуватиметься вартість турів у майбутньому сезоні. Одна з основних причин - збільшення вартості авіапального, яке пов`язане з подорожчанням нафти. За останні півроку вартість авіапального збільшилася практично в 2 рази, і туркомпанії відчули це збільшення дуже серйозно», - зазначив він.

За його словами, на травневі свята тури подорожчають на 20-25% порівняно з існуючими цінами. «Є дві складових збільшення ціни - збільшення собівартості продукту за рахунок зростання авіаперевезення через пальне, плюс на травневі свята збільшуються ціни в готелях, оскільки йде піковий попит, плюс коливання курсу долара до євро, плюс попит визначає пропозицію. Сукупність усіх цих чинників призведе до збільшення вартості турів на травневі свята в середньому на 20-25%», - зазначив Я.ІЦКОВСЬКИЙ. При цьому він додав, що це буде короткострокове збільшення, і, починаючи з 2-ої декади травня, ціни стабілізуються.

Разом із тим він не виключив можливості зростання цін у цілому в літній сезон, залежно від конкретної країни. «Тут потрібно робити диференціацію по країнах. Деякі зростуть сильно, деякі традиційно», - зазначив він. Наприклад, вартість турів на найбільш популярний напрям - Туреччину, де вартість готелів цього року збільшилася в середньому на 15-25%, в середньому по всьому сезону збільшиться на 20-25%, вважає він. При цьому він не виключив того, що оператори можуть знижувати ціни, навіть за рахунок своєї рентабельності, оскільки кількість пропозицій може перевищити попит.