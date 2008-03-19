Група турецьких верифікаторів перевіряє у Криму військові об’єкти

В Автономній Республіці Крим працює група турецьких верифікаторів, яка в рамках Віденського документу 1999 року перевіряє військові об’єкти Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, іноземні інспектори вже відвідали у Севастополі штаб командування Військово-Морських сил ЗСУ, оглянули військовий аеродром “Бельбек” та на вертольоті Мі-8 здійснили обліт попередньо обумовленого для інспектування району.

Крім того, представники верифікаційної структури Туреччини проінспектували 36-ту окрему бригаду берегової оборони Центру військ берегової оборони ВМС України, що дислокується у Перевальному, та 406-ту окрему артилерійську групу, що у Сімферополі.

Перевірка турецькими верифікаторами військових об’єктів Збройних сил України в Криму завершиться 20 березня.

Сьогодні ж завершує свій інспекційний захід група верифікаторів зі Словацької Республіки.

Група словацьких інспекторів здійснювала візит з оцінки інформації в рамках двосторонньої Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Під час своєї роботи словацькі військові інспектори перевірили частини та підрозділи 128-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, що дислокована у Мукачевому на Закарпатті.