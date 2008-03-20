Скільки ”світить” кримським перевертням у погонах?

Прокуратурою дії працівників лінійного відділу міліції на залізничній станції Сімферополь, які незаконно затримували приїжджих, били їх і грабували, кваліфіковано як зловживання службовим становищем і перевищення влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Підставою для порушення кримінальної справи за ч.3 ст. 364 (передбачає покарання до 12 років позбавлення волі) і ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України послужили оперативні матеріали Головного управління СБУ в Криму, заведені за зверненнями громадян, які постраждали від дій підозрюваних.

”Міліціонери незаконно, нібито за адміністративне правопорушення, затримували приїжджих, били їх і грабували”, - інформує прокуратура. Слідство має 18 заяв від потерпілих з різних міст України, і звернення про протиправні дії міліціонерів ще продовжують надходити.

Як повідомлялось, днями співробітники Служби внутрішньої безпеки на Придніпровській залізниці та у Криму, прокуратури та СБУ викрили 20 працівників лінійного відділу міліції на залізничній станції «Сімферополь», які у 2007-2008 роках із застосуванням фізичного насильства привласнювали майно громадян.

За словами начальника Служби внутрішньої безпеки МВС України Василя СЛОБОДЯНИКА, на даний час слідством встановлено 11 злочинів, до яких причетні 20 працівників міліції, в тому числі 4 керівників лінійного відділу, 13 осіб затримано, щодо місця перебування двох осіб вживаються відповідні заходи.

Водночас начальник СВБ МВС України не виключив, що затриманих за підозрою у скоєнні протиправних дій буде більше.

В.СЛОБОДЯНИК повідомив, що співробітники лінійного відділу міліції «під прикриттям керівників відпрацювали схему: знаходили, як правило, одиноких пасажирів і під тим чи іншим приводом доставляли до опорного пункту відділку». При цьому вони фальсифікували протоколи і пропонували внести певну «винагороду» за звільнення. Як правило, громадянам залишали лише гроші на повернення додому. Крім того, в окремих випадках міліціонери відбирали у затриманих коштовності, мобільні телефони, одяг.

Серед встановлених злочинів, які були скоєні цими міліціонерами, зафіксовано випадок, коли вони затримали громадянина, побили його, зламавши ребра, а коли той втратив свідомість, подумали, що він помер, вивезли за місто й викинули на смітник. Ця людина, коли отямилась, звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою.